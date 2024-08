Im Ferienkurs Schulranzen- oder Schlüsselanhänger flechten

Kumihimo ist nicht nur eine Flechtkunst, welche die Feinmotorik trainiert; es ist auch eine hervorragende Konzentrationsübung. Im Kurs wird ein Anhänger aus weichen Viskoseschnüren in Kumihimo-Technik geflochten. Als Flechtscheibe dient der Mobidai, eine leichte Moosgummischeibe. Die Flechtstränge werden dort in Schlitze geklemmt, so kann man die Arbeit auch mal aus der Hand legen. Die Kursleiterin bringt verschiedene Dekorationselemente zum Verzieren mit, damit jeder Anhänger ganz individuell und persönlich gestaltet werden kann. Material, Flechtscheiben und Gewichte werden gestellt. Für die Materialkosten werden im Kurs 6 Euro in bar eingesammelt. Der Kurs findet am Dienstag, 6. August, von 13.15 bis 14.45 Uhr im Bürgersaal, Hasenbergstraße 8, in Bonstetten statt und kostet pro Kind (ab 6 Jahre) 7 Euro. Anmelden unter www.vhs-augsburger-land.de. (AZ)