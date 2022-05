Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Im Landkreis Augsburg fehlen fast 800 Kitaplätze

Plus Hunderte Familien drohen im neuen Kindergartenjahr leer auszugehen. So soll ihnen jetzt geholfen werden.

Von Christoph Frey

Schlechte Nachrichten für junge Familien: Nach einer Umfrage des Landratsamtes Augsburg in allen Kitas im drittgrößten bayerischen Landkreis fehlen dort zum 1. September, wenn das neue Kindergartenjahr beginnt, fast 800 Plätze. Nachdem die meisten Antworten auf die Blitzumfrage eingegangen sind, geht die Behörde von rund 760 Plätzen zu wenig aus. Am größten ist dabei die Not bei den Kleinsten. Für die unter Dreijährigen fehlen 470 Krippenplätze, im Kindergartenbereich müssen noch fast 300 Kinder unterkommen. In der Stadt Augsburg zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen