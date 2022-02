Im Landkreis Augsburg verschwinden die Dosencontainer

Seit Januar sollen leere Dosen im Kreis Augsburg nur noch im Gelben Sack entsorgt werden. Deshalb werden die entsprechenden Container nun nach und nach abgebaut.

Die Dosencontainer im Landkreis Augsburg kommen nach und nach weg. Bereits Anfang des Jahres traten dazu Änderungen in Kraft: Dosen und Kronkorken sollen nur noch im Gelben Sack entsorgt werden, nicht mehr in Dosencontainern. Deshalb werden nun in den kommenden Wochen alle entsprechenden Container an den Wertstoffinseln im Kreis abgebaut, heißt es aus der Pressestelle des Landratsamts Augsburg.

Wann verschwinden die Dosencontainer im Kreis Augsburg?

Die Gersthoferin Martina Schmid zeigt sich darüber beim Entsorgen ihrer Dosen am üblichen Container hinter dem Stadtpark überrascht. "Davon habe ich gar nichts mitbekommen", sagt sie. Denn noch sind nicht alle Container verschwunden. So sind Menschen in einigen Gemeinden bei ihren leeren Dosen bereits vollständig auf den Gelben Sack angewiesen. In anderen Orten dagegen stehen die Container - noch.

Wann genau die verbleibenden Metallkästen an den Wertstoffinseln der Gemeinden verschwinden, steht aber noch nicht fest. Auf der Website des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Landkreis Augsburg ist von ein paar Wochen die Rede. Nicht betroffen von den Änderungen ist dagegen das Altglas. Das kann weiterhin an den Wertstoffinseln abgegeben werden.

Für den Stabilitätstest des neuen Gelben Sacks hat die Konservenfabrik Durach aus Todtenweis uns einige Dosen zur Verfügung gestellt. Video: Matthias Schalla

Tipps beim Entsorgen der Dosen

Wegen der neuen Regeln sind die Gelben Säcke stabiler gemacht worden, um auch bei mehr Gewicht nicht kaputt zu gehen. Tipps beim Entsorgen bietet Daniela Bravi, Werkleiterin des AWB für den Landkreis Augsburg. Der Deckel solle ganz abgezogen und in die Dose hineingesteckt werden, sodass der Gelbe Sack nicht reiße. Allerdings sollen keine leeren Plastiktüten oder andere Leichtverpackungen in die Dosen gesteckt werden. Auch wenn damit aus einem guten Gedanken heraus Platz gespart wird, stelle das für die Recyclingfirmen einen deutlich höheren Aufwand bei der Entsorgung dar. Fabian Jung aus Gersthofen bringt seine leeren Dosen noch zum Container. Er findet die Änderung nicht schlimm: "Nur das Umgewöhnen, die Dosen nicht mehr mit dem Altglas wegzubringen, könnte ein bisschen länger dauern bei mir."

