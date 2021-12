Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg wird Woche für Woche mehr gegen Corona geimpft

Plus Die Impfkampagne im Landkreis Augsburg kommt voll in Fahrt. Nur bei den Erstimpfungen geht es weiter langsam voran. Ein Überblick über die wichtigsten Zahlen.

14.267 Spritzen gegen Corona in einer Woche. Man muss im Kalender schon bis April oder Mai zurückblättern, um Wochen zu finden in denen sich im Augsburger Land ähnlich viele Menschen impfen haben lassen. Im neu wiedereröffneten Impfzentrum in Gablingen gab es innerhalb von zwei Tagen 350 Impfungen. Über 2000 waren es in der vergangenen Woche in Bobingen. Ähnlich viele Landkreisbewohnerinnen und -bewohner haben sich die Spritze bei einer Vor-Ort-Aktion in einer der Gemeinden abgeholt. Die sind meist innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.

