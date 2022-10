Im Notfall könnten im Landkreis Wärmehallen eingerichtet werden

Beim Roten Kreuz und anderen Organisationen bereitet man sich auf einen kalten Winter vor. Weil die Energie knapp werden könnte, wird sogar über Wärmehallen nachgedacht.

Angesichts der massiv steigenden Kosten für Energie bereitet sich der Landkreis auf Notsituationen vor. Sollte es bitterkalt werden, wird darüber nachgedacht, Wärmehallen einzurichten. Auch das Rote Kreuz bereitet sich darauf vor. Aktuell steht die Turnhalle in Neusäß im Bedarfsfall als Notunterkunft bereit. Beim Bayerischen Roten Kreuz bereitet man sich schon jetzt auf weitere Notunterkünfte vor. Entsprechende Pläne werden ausgearbeitet.

Wie sich das Rote Kreuz vorbereitet

Thomas Haugg, Geschäftsführer des BRK im Kreis Augsburg, sagt: "Wir spüren schon jetzt, dass die Krise den Menschen zusetzt." Die Preisexplosion bei den Kosten für Energie und massiv steigende Preise im Supermarkt setzten aktuell besonders denen zu, die ohnehin nicht viel haben. Spürbar sei das zum Beispiel in den Kleiderkammern des BRK. Aktuell werden dort besonders warme Winterjacken benötigt, berichtet Haugg. Sollten die Kosten für Gas und Strom weiter so massiv steigen, fürchtet Haugg eine Welle von Problemen. "Wir können nur versuchen, uns jetzt schon darauf vorzubereiten", sagt er. Deshalb werden aktuell auch Pläne für Wärmestuben ausgearbeitet. Haugg: "Die Frage ist: Was tun wir, wenn die Menschen bei uns vor der Türe stehen?"

Denkbar sei, dass Schulen, Turnhallen oder andere öffentliche Gebäude zu Notunterkünften umfunktioniert werden. Erfahrungen damit haben das Rote Kreuz sowie andere Hilfsorganisationen in der Flüchtlingskrise gesammelt, als Tausende plötzlich eine Unterkunft benötigten. "Aber damals war es Sommer", erinnert sich Haugg. Was in diesem Winter auf ihn und seine Kollegen zukommt, könne man derzeit nur erahnen. Fest stehe, dass die ehrenamtlichen Helfer vorbereitet sein möchten.

Neusässer Turnhalle könnte Notunterkunft werden

Das Landratsamt teilt mit, dass schon seit einiger Zeit die Turnhalle in Neusäß im Bedarfsfall zur Notunterkunft umfunktioniert werden soll. Die Halle könne durch eine Notstromversorgung gesichert werden. Explizit wegen Wärmehallen habe sich die Behörde in der vergangenen Woche mit der Regierung von Schwaben in Verbindung gesetzt. Für Anfang November seien zentrale Auskünfte zum weiteren Vorgehen in Aussicht gestellt worden, teilt ein Sprecher des Landratsamts mit. Unbedingt zu erwähnen sei in diesem Zusammenhang aber auch, dass eine oder mehrere Wärmehallen niemals die gesamte Landkreisbevölkerung beherbergen könnten. "Alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinden sind gefragt, innerhalb der eigenen Möglichkeiten Vorsorge zu treffen", teilt das Landratsamt mit.

Wärmehallen auch in der Stadt Augsburg

Auch in der Stadt Augsburg sollen im Notfall Wärmehallen eingerichtet werden. Dort soll es sie in jedem Stadtteil geben. Das Angebot werde es aber nur in einer "absoluten Notsituation" mit Gasmangellage geben, sagt der Augsburger Wirtschaftsreferent Frank Pintsch (CSU) unserer Redaktion. Falls Wohnungen kalt bleiben, wolle man Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich für ein paar Stunden in städtischen Einrichtungen wie Museumsfoyers aufzuhalten, um sich aufzuwärmen. Man werde auch mit kirchlichen Einrichtungen oder Geschäften das Gespräch suchen, um ein niederschwelliges stadtweites Angebot bieten zu können.

Lesen Sie dazu auch