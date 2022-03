Immer mehr Corona-Fälle, doch kaum neue Impfungen im Kreis Augsburg

Plus Rund zwei Drittel der Menschen im Landkreis sind gegen Corona geimpft, neue Impfungen gibt es kaum noch. Unterdessen wächst die Zahl der Neuinfektionen rasant.

63,3 Prozent. Das ist der Anteil der Menschen im Landkreis, die sich mindestens ein Mal gegen Corona impfen ließen. In den vergangenen Monaten ist diese Zahl stetig gewachsen. Mittlerweile stagniert sie. In den Impfzentren des Landkreises ist die Nachfrage eingebrochen, wie aus den Zahlen der Behörde hervorgeht. Während es kaum noch Bewegung bei der Impfquote gibt, steigt die Anzahl der Infizierten im Augsburger Land rasant.