Immer mehr Prüflinge im Landkreis fallen durch die Führerscheinprüfung

Plus Etwa 43 Prozent bestehen den praktischen Teil der Führerscheinprüfung nicht. Wir haben einen Selbstversuch unternommen und sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen.

Es ist einer der bedeutendsten Momente im Leben vieler Heranwachsender. Doch für knapp die Hälfte aller Prüflinge endet der Traum vom eigenen Führerschein und der grenzenlosen Freiheit mit einer Enttäuschung. Der TÜV-Verband hat vor Kurzem anhand von Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes berichtet, dass die Durchfallquote bei der praktischen Prüfung bei 43 Prozent liegt. Manuel Grajdek vom Academy Fahrschulzentrum in Neusäß hat eine These. "Es liegt viel daran, dass die jungen Leute heute mehr auf ihr Smartphone als auf den Verkehr achten", sagt er. Der 44-Jährige hat allerdings auch beobachtet, dass Bewohner aus dem ländlichen Raum erfolgreicher sind. Doch ist die Prüfung mittlerweile tatsächlich schwerer? Zwei Kollegen haben es ausprobiert und das Ergebnis ist ernüchternd.