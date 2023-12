Immer mehr Familien fehlt das Geld: Die Kartei der Not hilft

Wer bei den steigenden Kosten noch dazu einen Schicksalsschlag verkraften muss, braucht finanzielle Hilfe. Das Leserhilfswerk steht Menschen im Augsburger Land zur Seite und fördert ein inklusives Projekt in Langweid.

Eine alleinerziehende 40-jährige Mutter hat nicht mehr genügend Geld für Kleidung für sich und ihr kleines Kind. Die Frau findet keine Arbeit, da der Betreuungsplatz für ihr Kind fehlt. Sie wendet sich hilfesuchend an eine Beratungsstelle im Raum Augsburg. Die Beratungsstelle macht die Kartei der Not auf die prekäre Lage der Frau aufmerksam. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung half der Mutter und ihrem Kind mit einem Zuschuss für den Kauf von Kleidung, schnell und unbürokratisch.

Im Verbreitungsgebiet der Redaktion AZ Augsburger Land sind im Jahr 2023 bisher 114 Hilfeanfragen eingegangen. Insgesamt konnte die Kartei der Not in Orten des nördlichen und westlichen Landkreises Augsburg mit über 71.500 Euro knapp 340 Menschen helfen. Dabei standen rund 1500 Spenderinnen und Spender zur Seite. Neben den großzügigen Spenden von Firmen und Privatleuten gab es wieder einige Aktionen für einen guten Zweck: der Wohltätigkeitsball in Zusmarshausen, die Spendenboxen an den Erdbeerständen von Obstbauer Kraus aus Gessertshausen, die Kleeblattläufe für Nordic Walking, der Weihnachtsbaum-Weitwurf, die Ehrung der Torschützenkönige und vieles mehr. Aber auch von verschiedenen Spendenaktionen an Schulen konnte die Kartei der Not profitieren.

An den Erdbeerständen von Obstbauer Kraus Gessertshausen standen Spendenbxen für die Kartei der Not. Das Bild zeigt Josef Kraus (links) und den Geschäftsführer der Kartei der Not Arnd Hansen bei der Spendenübergabe im Sommer. Foto: Marcus Merk

Die Hilferufe kamen in 36 Fällen von Familien mit gesamt 74 Kindern. In 13 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Bei den Menschen mit Behinderung hat die Kartei der Not zweimal den Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs bezuschusst, eines davon als behindertengerechtes Auto. Die Finanzierung erfolgte gemeinsam mit anderen Stiftungen. In zehn Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung Betroffene, um zum Beispiel eine Brille oder den Hausnotruf zu bezuschussen.

Wenn der Wohnungsverlust droht, gibt es Hilfe

Zum immer größeren Problem werden für die Menschen die Kosten für das Wohnen. So half das Leserhilfswerk 40 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. 36 Prozent aller Anträge im Redaktionsbereich hängen mit dem Wohnthema zusammen. Oft war eine Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder bei der Anschaffung von Kühlschrank, Herd oder Bett nötig. In sieben Fällen unterstützte die Kartei der Not akut den Lebensunterhalt mit Lebensmitteln und Kleidung, damit die Bedürftigen im Alltag nicht völlig hilflos sind.

So wurde zum Beispiel einem Rentner-Ehepaar aus dem Landkreis Augsburg geholfen. Die beiden hören sehr schlecht, der Ehemann ist auf einen Rollstuhl angewiesen, seine Frau sieht kaum noch etwas. Aber aus dem sehr alten Haus, in dem sie seit vielen Jahren leben und das sie immer wieder für ihre Bedürfnisse umgebaut haben, wollen sie nicht ausziehen. Eine Betreuungseinrichtung, die das Ehepaar im Alltag unterstützt, hat die Kartei der Not um Hilfe gebeten. Denn zu den körperlichen Beeinträchtigungen kommt bei den beiden Senioren die Armut. Es fehlte das Geld für Heizöl. Die Kartei der Not hat für ein warmes Zuhause gesorgt.

Zuschuss für ein Millionen-Projekt der Inklusion in Langweid

Ein Millionen-Projekt, das die Kartei der Not gefördert hat, ist der Neubau der Fritz-Felsenstein-Schule in Langweid. Durch stetig steigende Schülerzahlen und die teils sehr langen Fahrtzeiten für die Schüler aus dem nördlichen Landkreis ist der Neubau ein echter Gewinn. Aber auch für die Grund- und Mittelschule in Langweid, die in Nachbarschaft zur Fritz-Felsenstein-Schule stehen wird, ergibt sich daraus eine Chance, Inklusion zu leben.

Der Bau der Fritz-Felsenstein-Schule in Langweid wird auch von der Kartei der Not finanziell unterstützt. Das Foto entstand im Oktober beim Spatenstich. Foto: Marcus Merk

Es gibt viele Wege der Hilfe: Das Ellinor-Holland-Haus mit 28 Wohnungen hat in diesem Jahr eine alleinerziehende Mutter mit ihren sechs Kindern aus dem Redaktionsgebiet aufgenommen, um den Weg zurück in ein selbst bestimmtes Leben zu ebnen.

Heilpädagogisches Reiten hat sich schon bei vielen Erkrankungen als guter Therapieweg bewährt. Einem behinderten 16-jährigen Mädchen, das in einer Wohngruppe in der Region lebt, hilft es im Umgang mit seinen vielen körperlichen, psychischen und geistigen Beeinträchtigungen. Das Mädchen ist verhaltensauffällig, reagiert bei kleinsten Krankheitsanzeichen hysterisch und braucht viel pädagogische Begleitung. Durch die Reittherapie wird die Jugendliche ruhiger, strukturierter und kann Traumata aus der Kindheit aufarbeiten. Die Kartei der Not hat ihr mit einem Zuschuss für die Reittherapie gerne geholfen.