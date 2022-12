Landkreis Augsburg

Der Diebstahl von Katalysatoren häuft sich im Augsburger Land

Plus In Gersthofen verzeichnet die Polizei aktuell einen deutlichen Anstieg an Diebstählen von Katalysatoren. Immer wieder kommt es im Landkreis Augsburg zu solchen Serien.

Von Matthias Schalla

Die Diebe kommen meist nachts. In der Regel reichen ein Wagenheber und eine Akku-Säge aus und bereits nach wenigen Augenblicken sind die Täter mit ihrer Beute verschwunden. Kaum eine andere Straftat verspricht im Vergleich zum Aufwand einen so hohen Ertrag wie der Diebstahl von Katalysatoren. Wie gezielt und professionell die Aktionen durchgeführt werden, zeigen die jüngsten Vorfälle in Gersthofen. Knapp zwei Dutzend Abgasreiniger wurden binnen weniger Tage entwendet. Kein Einzelfall, sagt die Polizei und nimmt die erneute Häufung mit Sorge zur Kenntnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

