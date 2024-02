Immer mehr Menschen benötigen die Schuldnerberatung

Plus Viele Menschen stehen mit weniger als 10.000 Euro in den roten Zahlen, können diese Schuld aber nicht mehr begleichen. Das sei eine Folge der Inflation, sagt ein Fachmann.

Einmal im Jahr erstellt die Wirtschaftsauskunftsdatei creditreform für ganz Deutschland einen Schuldneratlas. Deren Grundaussage seit einigen Jahren: Immer weniger Menschen in Deutschland sind überschuldet, das bedeutet, sie können in ihrer aktuellen Lage aus eigener Kraft ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen. Das gilt auch für den Landkreis Augsburg. Doch es gibt auch eine gegenläufige Bewegung zu dieser im Grunde positiven Aussage: Immer mehr Menschen benötigen einen Termin bei der Schuldnerberatung des Landkreises.

Das hat der Leiter des Fachbereichs Soziale Dienste im Landratsamt, Thomas Geldhauser, jetzt im Kreisausschuss erläutert. Nun stockt der Landkreis die finanziellen Mittel für die Beratungsstelle auf. Durchschnittlich 51,5 Personen haben die Beratungsstelle der Diakonie, die diese Aufgabe für den Landkreis übernimmt, in den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 jeweils aufgesucht. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber 2022, als pro Monat im Durchschnitt nicht einmal 41 Personen kamen, oder 2019, als dieser Wert bei 35 Personen lag. Thomas Geldhauser hat eine Erklärung: Durch Corona gab es zeitversetzt bei vielen Menschen Beratungsbedarf, der jetzt abgearbeitet werden muss. Etwa zwei Drittel der Personen kamen erstmals in die Beratungsstelle, und bei vielen bleibt es auch bei einem einzigen Gespräch.