Immer mehr Menschen werden betreut - doch wer kümmert sich um die Betreuer?

Als Silke Stade ihren Klienten kennenlernt, liegt er an Schläuchen angeschlossen im Koma. Geredet hat sie nie mit ihm. Ihr obliegt nun die Entscheidung, ob er künstlich ernährt wird oder nicht. Eine Patientenverfügung hat er nicht hinterlassen. Das Gesetz diktiert ihr, seinen „mutmaßlichen Willen“ zu eruieren. Sie muss herausfinden: Was könnte sich dieser Mensch gewünscht haben? Stade versucht, sein Umfeld abzuklopfen – auf der Suche nach Antworten: Ob er gläubig ist, mit welchen Ärzten er in Kontakt steht, was seine Familie über ihn sagt. „Das glich einer Detektivarbeit“, erinnert sie sich.

Die meisten Betreuungen übernehmen im Kreis Augsburg Angehörige

Stade ist Berufsbetreuerin. Sie arbeitet im Betreuungsverein „Sozialdienst katholischer Frauen“ (SKF) und ist für Augsburg Stadt und Land zuständig. Welche Aufgaben hat ein solcher Verein? Zunächst führen alle Mitarbeitenden selbst Betreuungen. Eine wichtige Aufgabe des Vereins ist es, ehrenamtliche Betreuer zu gewinnen, unterstützen, beraten und fortzubilden. Unter Ehrenamtlichen gibt es zwei Gruppen. Einerseits die Angehörigen – im Augsburger Land ist das die häufigste Form der Betreuung, erklärt Stade. Sobald Angehörige die rechtliche Betreuung übernehmen, werden sie vom Betreuungsverein kontaktiert; dort finden sie Hilfe und Unterstützung. Andererseits die der „ehrenamtlich engagierten Betreuer“: Diese betreuen Menschen ehrenamtlich, die sie vorher nicht kannten. Sie müssen eine Vereinbarung mit dem Betreuungsverein abschließen – dort werden Art und Umfang der Begleitung geregelt. Fällt der engagierte Betreuer länger aus, haben sie ein Anrecht auf eine Verhinderungsbetreuung durch den zuständigen Betreuungsverein.

„Die Betreuungen nehmen zu, es gibt immer mehr ältere Menschen“, sagt Christoph Kaut vom Caritas-Betreuungsverein. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Betreuungsvereine: „Vor zwei Jahren ist einer der Betreuungsvereine aus der Region Augsburg ausgestiegen“, so Kaut. Das Problem: die mangelhafte Bezahlung.

„Die Vergütung ist nicht leistungsgerecht.“ Silke Stade , Berufsbetreuerin

Berufsbetreuern im Augsburger Land setzt die schlechte Finanzierung zu. Das Problem ist folgendes: Zu Beginn eines neuen Falles erhält ein Berufsbetreuer knapp 200 Euro pro Monat, sagt Otto Bachmeier, Caritas-Geschäftsführer für Augsburg Stadt und Land. Nach etwa 24 Monaten liegt die Vergütung nur noch bei 102 Euro im Monat. Insgesamt wird der Aufwand in der Betreuung weniger, sagt Bachmeier. Wenn jedoch eine Konstante im Leben des Betreuten wegbricht – wenn er beispielsweise psychisch erkrankt oder seine Wohnung verliert – dann steigt der Aufwand enorm an. Der Verdienst jedoch nicht.

Das bemängelt auch Kaut: „Es wird nicht berücksichtigt, ob jemand eine schwierige Phase hat.“ Insgesamt führt Kaut 20 Betreuungen. In der Theorie steht ihm wöchentlich eine Stunde pro Fall zur Verfügung. In der Praxis reicht das nicht. „Manchmal braucht der eine viel mehr Zeit, weil man da noch was klären muss“, sagt Kaut. Auch Stade findet: „Die Vergütung ist nicht leistungsgerecht.“

Seit 2023 ist der Arbeitsaufwand höher

Wenn der Betreute vermögend ist, muss er die Pauschale selbst zahlen, erklärt Stade. Wenn er mittellos ist, kommt das Geld aus der Staatskasse. Die Unterteilung in die Pauschalen vermögend oder mittellos erscheint jedoch nicht immer sinnvoll, findet Stade. Oftmals hätten mittellose Betreute viele Schulden, der Arbeitsaufwand liege dann viel höher als bei manchen vermögenden Betreuten.„ Diese Betreuten haben oft viele Schulden oder es kommen Gerichtsschreiben“, sagt Stade.

Mit dem neuen Betreuungsgesetz, welches seit dem 1. Januar 2023 gilt, stieg auch der Arbeitsaufwand. Im Gesetz ist die „unterstützte Entscheidungsfindung“ vorgeschrieben: Nicht der Betreuer trifft die Entscheidungen. Vielmehr soll er gemeinsam mit dem Betreuten erarbeiten, was sich dieser wünscht. Das Prinzip findet Kaut gut. Nur: „Die Zeit ist nicht da. Ein Arbeitstag müsste 14 Stunden haben“, sagt er. Durch das neue Gesetz sei der Aufwand um 27 Prozent gestiegen, erklärt Stade. „Das schlägt sich aber nicht in der Vergütung nieder“, klagt sie.

Die Betreuer müssen auch schwerwiegende Entscheidungen fällen

Häufig sind die Fälle kompliziert. Stade berichtet von einer älteren Dame aus dem Augsburger Land: „Sie ist dement und will in ihrer Wohnung bleiben. Ich muss dann eine 24-Stunden-Pflege organisieren, Gelder vorbeibringen, Hol- und Bringdienste organisieren.“ Auch mit der Bank oder mit der Hausverwaltung müsse sie einiges regeln. „Seit mehreren Jahren arbeite ich da viel mehr rein als ich vergütet bekomme.“

Manche Betreute seien psychisch schwerkrank, verschuldet oder obdachlos. Gegen manche laufe ein Strafverfahren. Nicht selten muss Stade schwerwiegende Entscheidungen treffen – ob das Beatmungsgerät abgeschaltet wird oder die betreuter Person in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen wird. „Als Betreuer muss man sich in vielen Dingen auskennen und trägt eine sehr hohe Verantwortung“, sagt Stade.

Eine weitere Aufgabe der Mitarbeitenden im Betreuungsverein ist die Querschnittsarbeit. Dazu gehört auch die Arbeit mit den Ehrenamtlichen – Einführen, Schulen, Begleiten, Fortbilden. Ebenfalls Aufgabe der Querschnittsarbeit ist es, die Allgemeinbevölkerung über betreuungsrechtliche Fragestellungen und Vorsorgemöglichkeiten in Form von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen zu informieren, um Betreuungen zu vermeiden.

Weitere Aufgaben in der Querschnittsarbeit sind das Schreiben von Newslettern oder Artikeln, die Netzwerkarbeit und Beratung. Diese Arbeit wird vom Land Bayern finanziert. „Die Querschnittsarbeit ist besser vergütet als vor der Reform“, sagt Stade. Das Problem hier ist: „Die Finanzierung hängt vom Budget oder Haushalt des Freistaates ab“, sagt Kaut. Im vergangenen Jahr war das Budget um acht Prozent niedriger. „Dann mussten wir Eigenmittel einsetzen“, berichtet Kaut. Deshalb fordert der Berufsbetreuer: „Die Querschnittsarbeit sollte nicht abhängig vom Haushalt finanziert werden.“

Glücklicherweise sind die Caritas und der SKF katholische Träger. Deshalb werden sie von der Diözese unterstützt. „Ohne diese Unterstützung wäre das Defizit zu groß, um den Verein aufrecht zu erhalten“, sagt Stade.