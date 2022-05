Immer weniger Corona-Neuinfektionen im Landkreis Augsburg

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt. Obwohl sich noch immer viele Menschen neu mit Corona anstecken, gibt ein Blick auf die Statistik Hoffnung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 683, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Im Vergleich zum Vortag (704) sinkt der Wert damit erneut leicht. Dabei kam es im Augsburger Land zu keinem weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus.

Innerhalb eines Tages wurden dem RKI 354 Neuinfektionen gemeldet. Im Vergleich zum Vortag (465) sinkt auch diese Zahl. Das ist im Wochenverlauf allerdings nicht unüblich. In der Regel sind die gemeldeten Fallzahlen am Montag am höchsten, bis Freitag nehmen sie dann täglich ab. Aufschlussreicher ist daher ein Blick auf die Zahlen der vergangenen Wochen. Wurden am gestrigen Mittwoch 354 Neuinfektionen gemeldet, waren es am Mittwoch vor einer Woche noch knapp 380. Eine Woche davor 444 und am 20. April wurden sogar noch 517 neue Fälle gemeldet. Somit zeigt sich: Von Woche zu Woche nehmen die Neuinfektionen ab.

Corona-Inzidenz: Sinkende Werte in Nachbarlandkreisen

In vielen Nachbarlandkreisen sinkt die Inzidenz ebenfalls. In Aichach-Friedberg liegt sie bei 761, in Dillingen bei 703, in Günzburg bei 424. Für Landsberg wird ein Sieben-Tage-Wert von 610 gemeldet, für die Stadt Augsburg von 574. Der Bundeswert liegt bei 507. (mom)