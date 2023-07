So viel sind Häuser im Landkreis Augsburg noch wert

Plus Bedeuten steigende Zinsen wirklich purzelnde Preise? Spezialisten sagen, womit Eigentümer und Mieter nach der Wende am Immobilienmarkt im Landkreis rechnen müssen.

Zinsen rauf und Bautätigkeit runter: Welche Folgen hat die Zinswende am Immobilienmarkt für Eigentümer und Mieter im Augsburger Land? Darüber sprach unsere Redaktion mit Wolfgang Zettl, stellvertretender Vorstandschef der Sparkasse Schwaben-Bodensee, und Gerhard Grebler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bausparkasse LBS in Bayern. Hier ihre Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Seit der Zinswende Mitte vergangenen Jahres haben sich die Zinsen für Baugeld vervierfacht und die Preise spürbar nachgegeben. Aber sie befinden sich immer noch auf einem sehr hohen Niveau, in etwa dem des Jahres 2021. Die Sparkasse hat die Preise der von ihr vermittelten Immobilien ausgewertet. Danach ist ein Objekt, das 2010 noch 150.000 Euro gekostet hat, heute an die 350.000 Euro wert.