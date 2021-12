Impfstoff für Kinder kommt nächste Woche im Landkreis Augsburg an

Viele Eltern warten auf eine Corona-Impfung ihrer kleinen Kinder. Sie brauchen im Kreis Augsburg noch Geduld. Und Omicron sorgt für schärfere Quarantäne-Regeln.

Rund 18.000 Bewohner im Landkreis Augsburg sind fünf bis elf Jahre alt und konnten bisher nicht gegen das Coronavirus geimpft werden. Das soll sich bald ändern. Der Landkreis Augsburg bittet Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, aber noch um ein paar Tage Geduld. Erst Mitte nächster Woche sei klar, wie viel Impfstoff für Kinder geliefert wird. Danach werde darüber informiert, wie und wann man Termine in den Impfzentren ausmachen kann.

Rein technisch sei eine Registrierung der Kinder beim Anmeldeportal BayIMCO zwar möglich, doch es mache noch keinen Sinn, erklärt Sprecherin Annemarie Scirtuicchio. Die Software unterscheide bislang nicht zwischen Erwachsenen- und Kinderimpfungen. Die Termine, die im Moment bei dem Portal vereinbart werden können, sind mit dem Impfstoff für Erwachsene hinterlegt.

Die Zahl der Impfdosen für Kinder steht noch nicht fest

Scirtuiccio zum weiteren Vorgehen: "Sobald der Kinderimpfstoff für die Impfzentren im Landkreis Augsburg eingetroffen ist und wir wissen, wie viele Impfdosen zur Verfügung stehen, werden wir darüber informieren, wie und für wann Termine vereinbart werden können." Dies sei voraussichtlich Mitte nächster Woche der Fall.

Vorsicht sei geboten, da nicht immer die bestellte Menge auch eingetroffen sei. Man wolle daher vermeiden, dass Termine wieder abgesagt werden müssen, weil weniger Dosen gekommen sind. Die Impftermine für Kinder müssen auch mit mehr Zeit beim Ablauf in den Zentren eingeplant werden, erklärt die Sprecherin des Landkreises. Es werde unter anderem mit mehr Beratungsaufwand für die Eltern gerechnet.

Der Landkreis war vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit am 1. Dezember aufgefordert worden, alle Vorbereitungen für Kinderimpfungen zu treffen. Laut Landrat Martin Sailer habe man 5000 Impfdosen für Kinder bestellt. In einem ersten Durchgang sollen laut Landkreis 2500 Kinder geimpft werden, weil die andere Hälfte der Lieferung für die Zweitimpfungen der Mädchen und Buben zurückgehalten werden muss. Die zweite Lieferung von Biontech für Kinder erwartet der Landkreis erst für Mitte Januar. Sailer: "Wir werden die ersten Kinder also zügig impfen können, aber dann wird eine Lücke entstehen, ehe wir weitere Impftermine für die Kinder vereinbaren können."

Der erste Omikron-Fall sorgt im Landkreis für schärfere Regeln

Für Unruhe im Landkreis sorgt der erste entdeckte Fall einer Ansteckung mit der Omikron-Variante. Die Ansteckung gehe auf eine Reise nach Afrika zurück, teilte das Landratsamt mit. Es hieß zuerst, dass es keine spezielle Kontaktverfolgung bei einer Ansteckung mit Omikron gibt.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hat das Landratsamt nun bekannt gegeben, dass es doch strengere Regelungen gibt. Vor allem für Schulklassen sind sie schärfer.