Landkreis Augsburg

vor 35 Min.

Die Impfzentren im Landkreis Augsburg befinden sich im Sommerschlaf

Plus Gablingen ist geschlossen, in Bobingen dümpelt der Betrieb vor sich hin. Ab September wird wieder mit mehr Kundschaft gerechnet.

Von Christoph Frey

Seit Montag läuft die sechste Bayerische Impfwoche. Mediziner und Behörden werben für eine Schutzimpfung gegen Krebs. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) erkranken in Deutschland jährlich etwa 6250 Frauen und 1600 Männer an Krebs, welcher durch bestimmte Typen des Humanen Papillomvirus (HPV) verursacht wird. Am häufigsten ist dabei der Gebärmutterhalskrebs, von dem jährlich ca. 4600 Frauen betroffen sind. Aber auch Männer sind von HPV-bedingten Krebserkrankungen wie Penis- und Analkarzinomen sowie Tumoren im Mund-Rachen-Raum betroffen. Im Augsburger Land will das Gesundheitsamt im Laufe des Sommers an Infoständen für die HPV-Impfung werben, die in erster Linie für Kinder und Jugendliche gedacht ist.

