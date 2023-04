Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

In Augsburg wird mehr Cannabis angebaut als im Landkreis

Zwar wurden vor wenigen Tagen unter anderem 260 Gramm Marihuana und professionelles Equipment für die Aufzucht von Cannabis in der Reischenau gefunden. Dennoch wird im Augsburger Land weniger angebaut, als in der Stadt.

Plus Trotz des jüngsten Drogenfunds in der Reischenau gehen die Zahlen beim Handel und Konsum von Cannabis im Kreis Augsburg eher zurück. Sorgen bereitet mittlerweile eine ganz andere Droge.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Auf dem Land wird mehr Alkohol getrunken und in den Städten wird mehr gekifft: Zu diesem Ergebnis ist vor vier Jahren eine im Auftrag des bayerischen Gesundheitsministeriums gegebene Studie gekommen. Befragt wurden dazu 14- bis 17-Jährige unter anderem im Landkreis Dillingen und den Städten Nürnberg und München. Die Studie zeigt allerdings auch, dass es regional starke Unterschiede gibt. Nach dem jüngsten Fund einer Aufzuchtanlage für Marihuana in der Reischenau spricht die Polizei in Zusmarshausen von einem erfolgreichen Schlag gegen die lokale Drogenszene. Schließlich wurden rund 260 Gramm Marihuana, Haschisch und zahlreiche Utensilien und professionelles Equipment für die Aufzucht der Cannabis-Pflanzen gefunden. Doch ist das Augsburger Land tatsächlich ein Hotspot? Die aktuelle Statistik des Polizeipräsidiums liefert überraschende Zahlen.

Während in der Stadt Augsburg die Polizei seit drei Jahren einen deutlichen Rückgang bei Delikten im Zusammenhang mit Cannabis bemerkt, bleiben die Zahlen im Landkreis konstant. 243 Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) wurden 2019 registriert und damit genauso viel wie im Jahr 2022. Auffallend ist jedoch, dass der Handel mit Cannabis im Augsburger Land stark rückläufig ist. Von 79 Fällen im Jahr 2019 sind diese Delikte auf 39 im Vorjahr gesunken. Die Vermutung, dass es zu weniger Käufen und Verkäufen von Cannabis gekommen ist, weil immer mehr Menschen sich diese Drogen daheim anpflanzen, bestätigt die Statistik allerdings nicht. Im Gegenteil. Gab es 2019 noch 22 Straftaten bezüglich illegalen Anbaus, sind es im Jahr 2022 nur noch die Hälfte. In der Stadt Augsburg wiederum verhält es sich anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen