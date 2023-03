Landkreis Augsburg

In Bonstetten und Mittelneufnach lebt es sich am sichersten

Plus Die aktuelle Kriminalitätsstatistik der Polizei für das Jahr 2022 bietet viele spannende Informationen. Einige Delikte sind zwar rückläufig, doch die Gewaltkriminalität zu.

Die Menschen in Bonstetten und Mittelneufnach leben am sichersten. Und die größte Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, gibt es für die Bürgerinnen und Bürger in Gersthofen, Bobingen oder Königsbrunn. Dies zeigen die aktuellen Zahlen der Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Demnach wurden im Jahr 2022 für den Landkreis Augsburg insgesamt 6657 Straftaten registriert. Dies sind zwar 257 Fälle und somit vier Prozent mehr als im Jahr zuvor, im Zehnjahresvergleich aber bedeutet es den zweitniedrigsten Wert. Grund dafür ist unter anderem der erfreuliche Rückgang etwa bei Rauschgiftdelikten; Gewaltkriminalität und Rohheitsdelikte haben allerdings zugenommen. Dabei hat vor allem ein schlimmes Verbrechen in Herbertshofen das Augsburger Land erschüttert.

