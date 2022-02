In den Impfzentren gibt es bereits den zweiten Corona-Booster

Plus Während ein gutes Drittel der Menschen im Kreis Augsburg noch gar nicht geimpft ist, können sich Angehörige bestimmter Gruppen bereits die vierte Spritze holen.

Der Weg ist frei für die vierte Corona-Impfung im Landkreis Augsburg. Darauf hat das Landratsamt Augsburg hingewiesen. Gleichzeitig zeigen die von der Kreisbehörde veröffentlichten Zahlen, dass mehr als ein Drittel der Landkreisbewohner ab fünf Jahren noch nicht einmal die erste Impfung hat. Allerdings sind diese Zahlen unvollständig, weil Landkreisbürger, die sich beispielsweise in Augsburg ihren Piks abgeholt haben, in der Statistik nicht erfasst werden.