Landkreis Augsburg

18:01 Uhr

In den Wäldern verschwinden immer wieder Wildkameras

Plus Haben es Diebe auf die Wildkameras abgesehen? Unter anderem bei Horgauergreut wurden Kameras zerstört.

Von Thomas Hack

Eigentlich sind die kleinen Kästchen unscheinbar. Trotzdem geraten sie immer wieder in den Fokus - von Dieben. Im Augenblick häufen sich Wildkamera-Diebstähle im Landkreis. Die Wildkameras werden in der Regel an Bäumen befestigt und dienen dem Pächter eines Jagdreviers zur Tierbeobachtung. Die Vorteile der Apparate liegen deutlich auf der Hand: Sie sind wetterfest, können auch bei Nacht filmen und lösen sich erst dann aus, wenn der eingebaute Bewegungsmelder irgendetwas vor der Kameralinse registriert.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben nun jedoch kürzlich mitteilte, sind diese Wildkameras mittlerweile nicht mehr nur für Jäger und Förster interessant: Aus dem Waldgebiet Weilerberg/Pfannenberg bei Horgauergreut etwa hatten unbekannte Täter eine solche Kamera gestohlen, zwei weitere Geräte komplett zerstört und einen der integrierten Speicherchips entwendet. Der Gesamtschaden: 1000 Euro. Aber warum?

