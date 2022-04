Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

In diesem Jahr ist das Deutsch-Abitur besonders lang

Ruhe, bitte! Am Mittwoch starten in Bayern und auch an den Gymnasien in Diedorf, Neusäß und Gersthofen die Abschlussprüfungen. Es gibt noch eine coronabedingte Besonderheit.

Plus Ob Gedichtanalyse oder Kommentar: Um den Deutsch-Aufsatz kommt beim Abitur niemand herum. Am Mittwoch starten die Prüfungen auch im Landkreis Augsburg.

Von Jana Tallevi

Dem einen oder der anderen dürfte recht heiß werden, am Mittwochvormittag, wenn die erste der insgesamt fünf Prüfungen zum Abitur ansteht. Und dann sollen die Jugendlichen wenigstens frische Luft haben, scheint das Motto am Justus-von-Liebig-Gymnasium zu sein. Denn in der Turnhalle, dort, wo am Mittwoch alle 87 Abiturientinnen und Abiturienten zur Deutsch-Abschlussprüfung zusammenkommen, hat Schulleiter Stefan Düll bereits vier weitere Luftreinigungsgeräte aufstellen lassen. Doch was erwartet die Jugendlichen an diesem Tag?

