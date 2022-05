In einer Woche mehr als 2000 Corona-Ansteckungen im Kreis Augsburg

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt leicht. Innerhalb einer Woche kam es trotzdem zu mehr als 2000 Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 782, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Im Vergleich zum Vortag (805) sinkt der Wert damit leicht. Innerhalb von 24 Stunden wurden 386 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, die Dunkelziffer dürfte nach wie vor höher liegen. In diesem Zeitraum starb ein weiterer Mensch im Landkreis an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Damit sind im Augsburger Land seit Pandemiebeginn 412 Menschen an Covid-19 gestorben.

Blickt man auf die Corona-Zahlen der vergangenen sieben Tage, wurden im Kreis Augsburg 2003 neue Infektionen gemeldet.

Corona: Sinkende Werte in Nachbarlandkreisen

In vielen benachbarten Landkreisen sinken die Inzidenzen ebenfalls. So liegt der Wert in Aichach-Friedberg bei 774, im Donau-Ries bei 691, in Dillingen bei 844 und im Ostallgäu bei 594. In der Stadt Augsburg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht an und liegt nun bei 680, in Günzburg bei 594 und in Landsberg nahezu gleichbleibend bei 626. (mom)