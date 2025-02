"In jedem Dorf ein Ball" - So war Fasching früher

Nicht mehr lange, dann rollen die riesigen Faschingswagen wieder durch das Augsburger Land. Laute Musik dröhnt von den Aufbauten, die zum Teil von Sattelzügen oder großen Landmaschinen gezogen werden. Tausende Faschingsfans werden etwa bei den Umzügen in Zusmarshausen, Schwabmünchen oder Deubach erwartet. Kleine, zünftige Faschingsbälle gibt es dagegen kaum noch. Das war nicht immer so. „Früher gab es in jedem Dorf einen Ball“, erinnert sich zum Beispiel Leser Erhard Achstaller aus Reitenbuch. Er erzählt von ausgedehnten Feiern in den 1970er- und 1980er-Jahren im Augsburger Land. Unsere Redaktion ist auf der Suche nach Erinnerungen an die damalige Faschingszeit.

Wie sah Fasching im Landkreis Augsburg früher aus?

Ein Blick in das Archiv unserer Redaktion bestätigt: Vor 50 Jahren war einiges anders. So wurde damals etwa am Rosenmontag ein Faschingsball im Landratsamt veranstaltet. „In der Eingangshalle des Beamtensilos schwangen Beamte und Besucher fleißig das Tanzbein“, berichtete die Redaktion damals launig. Am selben Wochenende fand in Nordendorf der Sängerball statt. „Scheichs und Beduinen bei arabischer Nacht“, titelte die Redaktion. Viele Sänger waren als Scheichs und Beduinen verkleidet, die Frauen hatten Gesichtsschleier angelegt.

Kritik gab es in der Berichterstattung hinsichtlich der Musik. Die Musikkapelle ließ einige Wünsche offen, war nach dem Ball in Nordendorf vor 50 Jahren zu lesen. Vielleicht machten sich deshalb einige Gäste auf zu anderen Bällen in der Nachbarschaft. Anklang fanden der damaligen Berichterstattung zufolge die Hausbälle in der Brauerei Miller und in der Bahnhofsgaststätte Sailer in Nordendorf.

Icon Vergrößern Auch im damaligen Landratsamt wurde vor 50 Jahren ein Faschingsball gefeiert, wie ein Blick in das Archiv unserer Redaktion zeigt. Foto: AZ Archiv Icon Schließen Schließen Auch im damaligen Landratsamt wurde vor 50 Jahren ein Faschingsball gefeiert, wie ein Blick in das Archiv unserer Redaktion zeigt. Foto: AZ Archiv

An diese Zeit der vielen Faschingsbälle erinnert sich auch Erhard Achstaller aus Reitenbuch. Er erzählt etwa von Feiern in Maingründel, Ziemetshausen oder Fischach. In jedem dieser Orte gab es damals noch deutlich mehr Gaststätten als heute. Der Höhepunkt der Faschingssaison für Achstaller in den 1980er-Jahren: der Faschingsdienstag in der damaligen Diskothek „Old Man“ in Dinkelscherben. Der Maibaumverein aus Reitenbuch habe dort den Faschingskehraus veranstaltet. „Da wurde ein Sarg auf die Tanzfläche gestellt, und jeder Gast durfte dann sein Restbier über den Faschingstoten ausschütten“, erzählt Achstaller.

Icon Vergrößern Die meisten Faschingswagen fallen heute ein paar Nummern größer aus. Vor 50 Jahren war das anders, wie dieses Bild aus dem Archiv beweist. Es zeigt den Faschingswagen aus Horgau im Jahr 1975. Foto: AZ Archiv Icon Schließen Schließen Die meisten Faschingswagen fallen heute ein paar Nummern größer aus. Vor 50 Jahren war das anders, wie dieses Bild aus dem Archiv beweist. Es zeigt den Faschingswagen aus Horgau im Jahr 1975. Foto: AZ Archiv

Er blickt etwas wehmütig auf diese Zeit zurück. „Der Landkreis ist ärmer geworden, seit es kaum mehr Dorfgaststätten gibt“, meint er. Der 72-jährige Franz Wirth, ebenfalls aus Reitenbuch, stimmt zu. „Irgendwann war Fasching nicht mehr so interessant“, sagt er. Anfang der 1990er-Jahre seien viele der Bälle auf dem Land verschwunden, erzählt Wirth.

Unsere Redaktion ist deshalb auf der Suche nach Erinnerungen an den „Fasching anno dazumal.“ Haben Sie noch Fotos von legendären Faschingspartys im Augsburger Land? Möchten Sie unserer Redaktion erzählen, wie sich die närrische Zeit im Landkreis verändert hat? So können Sie mitmachen:

Wer seine Erinnerungen teilen will Per E-Mail können Berichte und Bilder an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de geschickt werden. Briefe gehen per Post an Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen. Wer sich einen persönlichen Besuch wünscht (etwa 30 Minuten), kann sich in den Redaktionen telefonisch unter den Nummern 0821/29821-40 oder 08232/9677-10 melden.

Icon Vergrößern „Nach dem Fasching übernehmen die Frauen das Steuer“, wurde vor 50 Jahren getitelt. Zur Wahrheit gehört auch: In den 1970er Jahren spielte Alkohol am Steuer leider eine deutlich größere Rolle als heute. Foto: AZ Archiv Icon Schließen Schließen „Nach dem Fasching übernehmen die Frauen das Steuer“, wurde vor 50 Jahren getitelt. Zur Wahrheit gehört auch: In den 1970er Jahren spielte Alkohol am Steuer leider eine deutlich größere Rolle als heute. Foto: AZ Archiv