In nur einer Nacht: Serie von Wildunfällen im westlichen Landkreis

Im Westen des Augsburger Landes kam es zu einer ganzen Serie von Wildunfällen. In nur einer Nacht. Die Polizei gibt Tipps, warnt aber auch.

Innerhalb nur einer Nacht kam es im westlichen Landkreis zu einer ganzen Serie von Wildunfällen. Die Polizei Zusmarshausen berichtet von acht Unfällen innerhalb von weniger als neun Stunden. Nun gibt die Polizei Tipps, was man beim Autofahren tun und was man unterlassen sollte, um Wildunfälle unwahrscheinlicher zu machen. Hupend durch den Wald zu fahren beispielsweise ist gefährlicher, als man denken könnte.

Wildunfälle im Kreis Augsburg: Viele Rehe sprangen vor Autos

Die Reihe von Unfällen begann um 21.30 Uhr auf der Straße von Au nach Lindach bei Dinkelscherben. Dort überfuhr ein 24-Jähriger ein Reh. Nur 15 Minuten später wurde ein weiteres Reh überfahren, diesmal von einer 53-jährigen Frau zwischen Rommelsried und Willishausen bei Kutzenhausen.

Auch im weiteren Verlauf der Nacht kam es immer wieder zu Unfällen, bei denen Rehe vor Autos sprangen. Die Rehe wurden dann häufig angefahren und damit schwer verletzt. Einige Tiere starben. In einem anderen Fall überfuhr eine 27-Jährige einen Dachs, als sie in Richtung Zusmarshausen kurz vor der Autobahnzufahrt nach Stuttgart unterwegs war. Bei Ustersbach überfuhr eine Frau ein noch unbekanntes Tier. Der jüngste Unfall spielte sich bereits in den frühen Morgenstunden ab, als von Burtenbach in Richtung Dinkelscherben eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto ein Reh erfasste.

Tipps von der Polizei: Nacht besonders langsam fahren

Somit kam es zwischen 21.30 und 6.25 Uhr zu acht Wildunfällen - allein im Bereich der Polizei aus Zusmarshausen. Polizeiangaben zufolge hat sich keiner der an den Unfällen beteiligten Menschen verletzt. Der Sachschaden an den Autos liegt bei über 15.000 Euro.

Viele dieser Wildunfälle seien in Bereichen passiert, in denen Wildwechsel-Verkehrsschilder standen, sagt Hauptkommissar Winterstein aus Zusmarshausen. Weil in solchen Gebieten nicht nur diese Nacht, sondern auch generell die meisten Wildunfälle passieren, stehen die Schilder dort. "Daher sollten die Autofahrer auch besonders vorsichtig und langsam fahren", sagt Winterstein.

In Wäldern hupen schadet eher, als dass es hilft

Das Gerücht, dass es helfe, hupend durch den Wald zu fahren, um wilde Tiere zu verjagen, möchte Winterstein ausräumen. Einerseits sei das gar nicht erlaubt, andererseits "können die Tiere dadurch verschreckt werden und erst recht auf die Fahrbahn laufen". Stattdessen gilt es also, nicht zu schnell und ohne Hupe durch die markierten Gebiete zu fahren.

Was bei mehreren Unfällen der jüngeren Vergangenheit mit Rehen auffällt: Viele Weibchen sind trächtig. Dadurch sei der Schaden eines solchen Unfalls am Wildbestand deutlich höher als ohnehin schon, teilt die Polizei mit. (mom)