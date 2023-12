Landkreis Augsburg

In welchen Ausschüssen im Landtag sitzen die Abgeordneten aus dem Landkreis?

Plus Nach der Wahl haben die Abgeordneten ihre Arbeit im Landtag aufgenommen, die zum Großteil in den Ausschüssen passiert. Wer in welchem Gremium sitzt.

Seit der Landtagswahl im September sind auch die Ausschüsse im Landtag besetzt und die Angeordneten haben ihre Arbeit aufgenommen. Dabei sind zwei Bildungspolitiker nicht mehr im Kultusausschuss vertreten.

Nach dem schlechten Abschneiden der SPD gingen nur noch zwei Mandate an Kandidaten aus Schwaben – das beste Ergebnis holte dabei Simone Strohmayr aus Stadtbergen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD ist seit 2003 im Landtag vertreten, dabei saß sie die vergangenen zehn Jahre unter anderem im Bildungs- und Kultusausschuss. Damit ist aber nun in ihrer fünften Legislaturperiode Schluss – Strohmayr gehört nun dem Ältestenrat an. Der einzige SPD-Sitz im Bildungsausschuss ging an Nicole Bäumler, eine Lehrerin aus der Oberpfalz, die ganz neu in den Landtag gewählt wurde. Ebenfalls nicht mehr im Bildungsausschuss sitzt der Grünen-Politiker und Lehrer Maximilian Deisenhofer von den Grünen. Er wechselte in den Ausschuss für kommunale Fragen, innere Sicherheit und Sport.

