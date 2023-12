In wenigen Schritten zum Faltstern

Diesen dekorativen Stern kann jeder noch kurz vor dem Weihnachtsfest zusammensetzen. Das Material dafür ist schnell beisammen.

Aus den Nachrichten von gestern kann im Nu ein außergewöhnlicher Fensterschmuck werden: Zeitungspapier eignet sich gut für den dekorativen Faltschnittstern. Genauso gut kann aber auch gemustertes oder buntes Papier dafür genommen werden. Faltsterne lassen sich noch in letzter Minute basteln. Viel braucht es dafür nicht.

Dieses Material ist für den Stern nötig

Zehn Papier-Rechtecke, etwa zehn x 15 Zentimeter

Rest Karton für die Schablone

Schere

Bastel- oder Alleskleber

Foldbackklammer zum Fixieren, wenn zur Hand

Faden zum Aufhängen

So wird der Stern zusammengesetzt

Aus Zeitungs- oder Origamipapier zehn Rechtecke von etwa zehn x 15 Zentimeter zuschneiden.

Rechtecke auf etwa zehn x 15 Zentimeter zuschneiden. Foto: Helene Weinold





Jedes Blatt Papier der Länge nach in der Mitte falten (linke Papierseite innen) und wieder entfalten. Die beiden Außenkanten zur so markierten Mittellinie falten, dann das Papier wieder an der Mittellinie falten, sodass ein schmaler, vierlagiger Streifen entsteht. Alle zehn Papierstücke auf diese Weise falten.

Das Papier der Länge nach falten. Foto: Helene Weinold

Den Streifen quer mittig zusammenlegen. Ein Stück Karton in der Größe des so gefalteten Streifens oben zur Spitze schneiden und seitlich symmetrisch kleine Dreiecke ausschneiden. Mithilfe dieser Schablone alle zehn Papierstreifen zuschneiden. Achtung: Die Spitze muss zur offenen Seite des Papierstreifens zeigen.

Den Streifen zusammenlegen. Foto: Helene Weinold

Jedes Papierelement hat nun eine geschlossene Seitenkante (links) und eine offene Seite mit zwei Kanten (rechts). Wichtig ist jetzt, beim Zusammensetzen darauf zu achten, dass alle geschlossenen Seiten in die eine und alle offenen Seiten in die andere Richtung zeigen.

Beim Zusammensetzen beachten, dass alle Seiten in die richtige Richtung zeigen. Foto: Helene Weinold

Alle zehn Papierelemente auf diese Weise vorbereiten.

Alle Papierelemente vorbereiten. Foto: Helene Weinold

In der Mitte jedes Papierelements der Länge nach eine dünne Linie Bastel- oder Alleskleber auftragen. Ober- und Unterseite des Papierelements zusammendrücken.

Bastel- oder Alleskleber dünn auftragen. Foto: Helene Weinold

Dann an der unteren Schmalseite und entlang der Mitte eines Elements dünne Linien Klebstoff auftragen und das nächste Element passgenau aufkleben. Dabei darauf achten, dass die offenen bzw. geschlossenen Längskanten jeweils in dieselbe Richtung weisen. Alle zehn Elemente zu einem Stapel zusammenkleben

Klebstoff dünn auftragen und das nächste Element passgenau aufkleben. Foto: Helene Weinold

Den fertigen Stapel aus Papierelementen an der unteren Schmalseite mit einer Foldbackklammer fixieren oder unter mehreren Büchern zusammenpressen, bis der Klebstoff getrocknet ist.

Den fertigen Stapel an der unteren Schmalseite fixieren oder unter einen Bücherstapel legen. Foto: Helene Weinold

Den Stern auffalten. Das erste und das letzte Papierelement ebenfalls zusammenkleben und dabei einen doppelten Faden zum Aufhängen mitfassen. Wer mag, kann auch die äußeren Sternzacken noch zusammenkleben.