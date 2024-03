Ins Konzert oder ins Theater am Wochenende vor Ostern

Rund um den Palmsonntag gibt es immer noch eine Reihe von Veranstaltungen im Landkreis Augsburg. Auch ein Frühjahrs- und Ostermarkt sind noch dabei.

Die Karwoche rückt näher – und dementsprechend wird auch das Veranstaltungsprogramm an diesem Wochenende ruhiger, am Sonntag, 24. März, ist bereits Palmsonntag. Doch einiges ist im Landkreis Augsburg immer noch geboten.

Flohmärkte: Was lässt das Herz höher schlagen als ein echter Mädelsabend? Wenn der auch noch verbunden werden kann mit einem neuen Outfit, umso besser. Die Möglichkeit dazu gibt es beim Ladys- und Mädelsflohmarkt in der Gemeindehalle Meitingen am Freitag, 22. März, von 18 bis 21 Uhr.

Treff: Heimatgeschichte kann viele begeistern, das haben vorherige Termine dieser Art gezeigt. Am Sonntag geht es im Bürgersaal in der Hasenbergstraße 8 in Bonstetten ab 15 Uhr wieder um „Hofnamen und was dahintersteckt“. Eine zugehörige Bilderschau mit Hausnamen ist bereits ab 14.30 Uhr zu sehen.

Am Wochenende ist in Diedorf ein Theaterstück über Sophie Scholl zu sehen

Party: Hier wird noch richtig gefeiert: Bei der Skihaserl-Party am Sportplatz in Welden ist gleich an zwei Abenden viel geboten, die Feier beginnt Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr. Live auf der Bühne sind Jiggy Joe und Funky Fink, Shark.

Theater: Einblicke in das Leben einer mutigen jungen Frau zeigt das Theater Eukitea in Diedorf mit dem Stück "Sophie Scholl - innere Bilder", das am Freitag und Samstag, 23. März, jeweils um 20 Uhr im Theaterhaus in der Lindenstraße 18 b nochmals aufgeführt wird. In der Titelrolle ist Schauspielerin Marina Igelspacher aus Neusäß zu sehen. Weitere Theatertermine am Wochenende sind in Dinkelscherben im Schützenheim im Ortsteil Ried, Matthäus-Fischer-Straße, Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr und Sonntag, 19.30 Uhr, „Suche Mann für meine bessere Hälfte“der Theatergruppe Ried; im Sportheim Margertshausen (Gessertshausen) zeigt die Theatergruppe des Sportvereins am Freitag, 19.30 Uhr,„Malefiz Donnerblitz“.

Musik: Konzerte verschiedener gibt es am Wochenende zu erleben, hier nur eine Auswahl: Im Kloster Holzen in Allmannshofen gibt es am Sonntag ab 11 Uhr Musik unter dem Motto „Nacht und Träume“ zu erleben; in der Zweifachturnhalle in Biberbach führt das Blasorchester Biberbach sein Frühjahrskonzert am Samstag um 19.30 Uhr auf. In Dinkelscherben gibt es am Freitag um 19.30 Uhr, in St. Simpert bei einem Benefizkonzert Passionsmusik mit "Camerata Vocecorda" zu erleben. Dasselbe Konzert gibt es auch noch mal am Sonntag ab 15.30 Uhr in der Abteikirche in Oberschönenfeld zu sehen und zu hören.

Die beiden Wetterhexen bringen nicht mächtig Turbulenzen in Schneider Zwirns Nähstube (v.l. Lilla Urban, Julia Kastner) beim Theater in Margertshausen. Foto: Marcus Angele

gibt es ebenfalls Musik zu erleben, zum Beispiel in Mittelneufnach im Gemeindezentrum in der Alpenstraße 10 am Samstag um 20 Uhr ein Frühjahrskonzert mit der Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach mit dem Titel „Blasmusik trifft auf Rock & Pop“. Wer lieber ins Theater geht, hat dazu die Möglichkeit in Untermeitingen in der Imhofhalle am Samstag um 20 Uhr sowie am Sonntag jeweils um 14 und um 18 Uhr mit der Komödie "Massage, Massage" des Theatvereins Laetitia; in Obermeitingen zeigt die Theaterbühne im Bürgerhaus am Samstag, ab 19 Uhr "Eine himmlische Beförderung" und der Osterzeit entsprechend gibt es in der Singoldhalle in Bobingen am Samstag ab 19.30 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr das Passionsspiel "Der ungläubige Thomas" der Theater-Schmiede Bobingen zu sehen.

Zwei Ostermärkte gibt es im südlichen Landkreis noch vorzumerken: im Bürgersaal und Gemeindezentrum von

Wehringen findet am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr der Ostermarkt der Hobbykünstler statt; im Gemeindezentrum St. Gallus in Langerringen bieten die Gallus- und Landfrauen am Samstag von 14 bis 17 Uhr ihren Frühlingsbasar.