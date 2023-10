Internetbetrüger knöpfen Mann 40.000 Euro ab

Plus Eine Frau aus dem Landkreis wird zur Helferin von Kriminellen, die auf Heiratsschwindel abzielen. Angeblich wusste sie sich nichts von der Masche.

Knapp 40.000 Euro überwies ein Mann innerhalb kurzer Zeit auf ein Konto. Wie er glaubte: auf das Konto einer Frau aus den Philippinen. Tatsächlich gab es diese Frau überhaupt nicht. Der Mann war auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Eine 28-Jährige aus dem Landkreis, die dem unbekannten Täter ihr Konto für das Geld zur Verfügung gestellt hatte, stand nun vor Gericht. Ihr wurde Geldwäsche vorgeworfen.

Die nahm im August des vergangenen Jahresihren Lauf. Ein Internetbetrüger nahm mit einem Mann aus Deutschland über eine Online-Plattform Kontakt auf. Er gab sich fälschlicherweise als philippinische Pflegerin aus, die gerade in China arbeitet. Die beiden schrieben sich regelmäßig über einen Chat. Irgendwann erklärte die vermeintliche Pflegerin, dass sie den Mann in Deutschland besuchen wolle. Sie bat ihn, ihr Geld für verschiedene Kosten zu schicken.