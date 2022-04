Inzidenz im Augsburger Land bleibt weiter unter 1000

Am Ostermontag liegen die Neuinfektionen bei 926,5 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land bleibt auch am Ostermontag unter der 1000er-Marke. Die an das Robert-Koch-Institut gemeldeten Neuinfektionen liegen demnach bei 926,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Dies bedeutet gegenüber der Vorwoche einen Rückgang von fast 25 Prozent.

Am höchsten ist dabei die Gruppe der 35 bis 59 Jahre alten Menschen. Am niedrigsten ist der Wert aktuell in der Gruppe der über 80-Jährigen und der Kinder bis vier Jahre. Mit 399 Todes­fällen liegt die Let­a­li­täts­rate bei 0,48 Pro­zent. Der letzte Sterbe­fall wurde vor acht Kalender­tagen gezählt. (thia)