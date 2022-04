Inzidenz im Augsburger Land ist wieder gesunken

Wieder etwas zurückgegangen ist die Zahl der gemeldeten Menschen, die sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Die Inzidenz der Menschen pro 100.000 Einwohner, die sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, ist wieder zurückgegangen. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 702,6. Am Freitag hatte dieser noch bei 632,7 gelegen. Allerdings wurden dem RKI zufolge am Wochenende keine neuen Fälle aus dem Augsburger Land gemeldet. Die Zahl der Toten bleibt demzufolge bei 406.

Gemeldete Daten sind unvollständig

Die Angaben sind ohnehin nur bedingt aussagekräftig, weil an Wochenenden und Feiertagen nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten weitermelden. Zudem ist wohl die Dunkelziffer der Infektionen relativ groß, weil viele Infizierte keinen PCR-Test mehr machen. Nur dieser geht in die Statistik ein.

In der Stadt Augsburg lag der Wert laut RKI am Sonntag bei 609,8, im Landkreis Aichach-Friedberg bei 889,5. Der Landkreis Donau-Ries verzeichnet eine Inzidenz von 903, der Kreis Günzburg von 613,3 und der Landkreis Landsberg von 847,8. Den höchsten Wert in den Nachbarlandkreisen weist mit 1164,9 Dillingen aus. (lig)