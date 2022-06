Inzidenz im Augsburger Land steigt im Vergleich zur Vorwoche

Im Vergleich zum Sonntag vor einer Woche ist die Inzidenz im Landkreis Augsburg von 237,2 auf nun 262,2 gestiegen. Testzentrum Hirblingen reduziert Öffnungszeiten.

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt am Sonntag, 19. Juni, 262,2. Damit ist die Zahl zwar etwas niedriger als am Freitag, wo der Wert bei 298,9 lag. Im Vergleich zum Sonntag vor einer Woche aber ist es eine Steigerung. Am 12. Juni hatte der Wert noch 237,2 betragen.

Das Testzentrum des Landkreises im Gersthofer Stadtteil Hirblingen wird ab Montag, 20. Juni, lediglich montags bis freitags von jeweils 9 bis 16.45 Uhr geöffnet sein. An Wochenenden und Feiertagen bleibt das Testzentrum geschlossen. 420 Menschen sind bislang an oder mit Corona im Landkreis gestorben. Aktuell liegen jedoch keine Patienten auf der Intensivstation. (thia)