Inzidenz im Augsburger Land: Tendenz geht klar Richtung Entspannung

Noch immer stecken sich im Augsburger Land viele Menschen mit Corona an. Dennoch entspannt sich die Situation tendenziell seit Wochen.

Jeden Tag veröffentlicht das Robert-Koch-Institut die aktuellen Corona-Zahlen. Seit etwa einem Monat sinken die Zahlen tendenziell ab. Der bisherige Höchststand an Infizierten scheint überwunden. Doch noch immer stecken sich täglich viele Menschen mit dem potenziell gefährlichen Virus an.

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 702,6. Vor dem Wochenende lag dieser Wert noch über 800. Allerdings: Über das Wochenende kommt es oft zu Verzögerungen, weil die Meldung aktueller Infektionen nicht verarbeitet wird. Die Tendenz ist aber klar: Aktuell stecken sich weniger Menschen mit Corona an als noch vor einem Monat. Damals lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land deutlich über dem Wert von 2000.

Vor einem Jahr war die Inzidenz im Augsburger Land deutlich niedriger

Allerdings: Vergleicht man den Wert mit den Zahlen von vor einem Jahr, scheinen sie aktuell noch immer sehr hoch. Im April 2021 lag der Wert meist im einstelligen Bereich.

Aktuell stecken sich im Augsburger Land in etwa so viele Menschen an, wie auch in den Nachbarlandkreisen. Für die Stadt Augsburg meldet das RKI den Wert von 676,7. (kinp)