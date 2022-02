Inzidenz im Augsburger Land und benachbarten Landkreisen sinkt

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt den zweiten Tag in Folge. In benachbarten Landkreisen ist die Lage ähnlich. Allerdings steigen die Fallzahlen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 2137, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet. Damit sinkt die Inzidenz im Vergleich zum Vortag - das zweite Mal in Folge. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb eines Tages beträgt 799. Der Trend von sinkenden Neuinfektionen im Landkreis Augsburg ist damit vorerst gestoppt. Denn am Vortag hatten sich knapp 500 Menschen neu mit Covid-19 infiziert. Damit kam es im Landkreis nun seit Pandemiebeginn zu über 45.000 Infektionen. Außerdem sind innerhalb von 24 Stunden drei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gestorben.

Sinkende Inzidenzen auch in Nachbarlandkreisen

In den benachbarten Landkreisen lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten. In vielen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls. So beträgt die Inzidenz in Aichach-Friedberg 2103, in Dillingen 2274 und in Günzburg 2235. Die Inzidenz für Landsberg liegt bei 1918, im Unterallgäu bei 2298 und im Donau-Ries bei 1503. In all diesen Landkreisen sank der Wert im Vergleich zum Vortag. (mom)