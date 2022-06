Inzidenz im Kreis Augsburg steigt auf höchsten Wert seit sechs Wochen

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt und steigt. Nun erreicht sie den höchsten Wert seit sechs Wochen. Ein Nachbarkreis sticht heraus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 450, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Innerhalb eines Tages wurden 222 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte wohl höher liegen, denn immer weniger Menschen lassen sich regelmäßig testen. Damit steigt der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag (441) erneut leicht an.

Die Inzidenz erreicht im Landkreis Augsburg den höchsten Wert seit sechs Wochen. Zuletzt lag die Zahl am 19. Mai mit 504 darüber. Trotz vieler Ansteckungen gehen die Todesfälle durch Covid-19 zurück. In den vergangenen drei Wochen ist im Kreis Augsburg insgesamt ein Mensch am Virus verstorben. Seit Pandemiebeginn sind es 421.

Donau-Ries mit explodierender Corona-Inzidenz

Besonders im Nachbarkreis Donau-Ries explodieren die Corona-Zahlen, die Inzidenz liegt bei 820. In Dillingen liegt sie bei 556, in Landsberg bei 520 und in Aichach-Friedberg bei 420. In Günzburg beträgt der Wert 390, im Ostallgäu 618 und in der Stadt Augsburg 408. Der Bundesschnitt liegt derzeit bei 668. (mom)