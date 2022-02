Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt auf Höchstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt auf dem Stand des gestrigen Höhepunkts. Die Zahl der Neuinfektionen steigt dagegen erneut an.

Im Landkreis Augsburg haben sich innerhalb eines Tages 997 Menschen neu mit Covid-19 infiziert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet. Damit erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg einen Wert von 2127. Dieser ist somit ebenso hoch wie am vergangenen Tag, als die Inzidenz auch schon 2127 betrug. Allerdings stieg die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag wieder an.

Corona-Pandemie: Die Lage in den benachbarten Landkreisen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der benachbarten Landkreise sind ebenfalls weiterhin hoch. So steigt diese in Aichach-Friedberg auf 2227, in Dillingen auf 1932, in Günzburg auf 2096 und in Landsberg auf 2100. Einzig für das Donau-Ries wurde ein leichter Rückgang der Inzidenz auf 1822 vermeldet (Vortag: 1849).

Dabei liegt die Dunkelziffer an Neuinfektionen wohl deutlich höher. Dies hängt unter anderem mit unbemerkten Infektionen und fehlenden Testnachweisen zusammen. Die gute Nachricht: Im Landkreis Augsburg kam es am vergangenen Tag zu keinem neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. (mom)