Inzidenz im Landkreis Augsburg eine der höchsten der Region

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt im Vergleich mit den Nachbarkreisen in der Spitzengruppe. Nur im Allgäu ist die Zahl noch höher.

Die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 419, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Dabei sind 490 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Da das Landratsamt Augsburg die Infektionszahlen häufig für mehrere Tage gebündelt an das RKI weiterleitet, sind die knapp 500 Infektionen auf mehrere Tage verteilt gemeldet worden.

Im Vergleich zu den Inzidenzen der benachbarten Landkreise liegt das Augsburger Land an zweithöchster Stelle. Lediglich das Ostallgäu meldet mit 452 noch höhere Infektionszahlen. In Aichach-Friedberg liegt der Wert bei 368, im Donau-Ries bei 296, in Dillingen bei 356 und in Günzburg bei 156. Im Unterallgäu beträgt die Zahl 321, in Landsberg 353 und in der Stadt Augsburg 292. (mom)