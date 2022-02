Inzidenz im Landkreis Augsburg erreicht neuen Höchstwert

Nach dem leichten Rückgang vom Wochenende erreicht die sieben-Tage-Inzidenz nun einen neuen Höchstwert - und übertrifft damit fast alle benachbarten Landkreise.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Landkreis steigt nach dem leichten Rückgang vom Wochenende wieder stark an. Sie liegt nun bei 2127 (Vortag: 1976). Dabei haben sich dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge innerhalb eines Tages 852 Menschen neu mit Covid-19 infiziert. Außerdem kam es zu einem gemeldeten Todesfall in Verbindung mit einer Erkrankung an Corona. Dabei finden die meisten Infektionen bei Menschen in der Altersgruppe zwischen 35-59 Jahren statt.

Landkr eis Augsburg und Aichach-Friedberg gleichauf

Mit diesem starken Anstieg der Inzidenz im Augsburger Land ist diese nun fast gleichauf mit der im Landkreis Aichach-Friedberg (2139). Dort lag die sieben-Tage-Inzidenz der benachbarten Landkreise in den vergangenen Tagen stets am höchsten. Auch im Donau-Ries (1849) und Günzburg (2007) steigen die Inzidenzen an. Für den Landkreis Dillingen lässt sich ein geringer Rückgang vermelden (1913). Am Vortag lag die Inzidenz dort noch bei 1925. (mom)