Inzidenz im Landkreis Augsburg fällt unter Bundesschnitt

Die Infektionszahlen fallen, die Sommerwelle scheint im Augsburger Land abzuflachen. Nun sinkt der Wert sogar unter den Bundessschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt bei 344, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit sinkt der Wert im Vergleich zum Vortag (397) erneut. Die hohen Zahlen der Sommerwelle gingen in den vergangenen Tagen kontinuierlich zurück. Innerhalb eines Tages wurden dem RKI für den Landkreis 91 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Mit einer Inzidenz von 344 sinkt das Augsburger Land nun knapp unter den bundesweiten Schnitt von 345. Viele Monate lag der Wert im Kreis Augsburg konstant über dem Bundesschnitt. Im Juni glichen sich die Werte erstmals an und der deutschlandweite Schnitt lag höher.

Corona-Zahlen in den Nachbarlandkreisen

Die Corona-Zahlen in den Nachbarlandkreisen sind sehr unterschiedlich. So liegt die Inzidenz in Aichach-Friedberg bei 353, im Donau-Ries bei 247, in Dillingen bei 329 und in Günzburg bei 240. Im Unterallgäu beträgt der Wert 306, im Ostallgäu 391 und in der Stadt Augsburg 275. (mom)