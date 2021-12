Corona: Inzidenz im Landkreis Augsburg ist weiter gesunken

Weiter gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende im Landkreis Augsburg. In den umliegenden Landkreisen sind die Zahlen teils deutlich höher.

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg ist am Wochenende weiter gesunken. Lag sie am Freitag noch bei 385,5 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, so meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag einen Wert von 344,7. Das Augsburger Land liegt damit derzeit besser als alle Landkreise in der Umgebung. 87 neue Covid10-Fälle sind in dieser Zeit hinzugekommen. Allerdings liegt der Wert schlechter als derjenige der Stadt Augsburg.

So sieht es in den umliegenden Landkreisen aus

In Aichach-Friedberg ist die Inzidenz ähnlich mit 357,0. Schlechter sieht es im Landkreis Dillingen aus (474,4) und im Donau-Ries (448,2) aus. Der Landkreis Günzburg weist eine Inzidenz von 470,4 auf. Am höchsten ist der Wert im Landkreis Landsberg. Hier lag die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 537,9.

Auch in der Stadt Augsburg ist der Inzidenzwert weiter gesunken. Lag sie am Freitag laut RKI noch bei 378,9, gab das Institut am Sonntag einen Wert von 326,9 an. (lig)