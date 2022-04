Inzidenz im Landkreis Augsburg ist wieder gesunken

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg ist am Sonntag wieder gesunken. Was das Robert-Koch-Institut für die Region noch meldet.

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg geht nun laut Robert-Koch-Institut zurück. Diese Zahlen wurden am Sonntag gemeldet: So lag die Zahl der neu gemeldeten Infizierten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 1912,5. Am Freitag waren es noch 2080. Diese Zahl ist allerdings unter Vorbehalt zu sehen, weil viele Infektionen überhaupt nicht bemerkt werden und die Gesundheitsämter am Wochenende die Daten oftmals nicht weitergeben.

Zahl der Todesfälle im Landkreis Augsburg gleich geblieben

Neue Todesfälle wurden nicht verzeichnet: Bisher sind im Landkreis Augsburg 384 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. In 24 Stunden sind 507 gemeldete Corona-Infektionen hinzugekommen. Und so sieht es in den benachbarten Landkreisen aus: Die höchste Inzidenz hat der Landkreis Donau-Ries mit 2394. Danach folgen die Landkreise Aichach-Friedberg (1702,7), Landsberg (1596,4) und Günzburg (1308,3). In der Stadt Augsburg lag die Inzidenz am Sonntag laut Robert-Koch-Institut bei 1667,5. (lig)