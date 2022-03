Inzidenz im Landkreis Augsburg nähert sich Marke von unter 2000

Im Landkreis Augsburg sinkt die Inzidenz vom Hoch der vergangenen Wochen. Sie nähert sich einem Wert von unter 2000 an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 2056, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit sinkt der Wert im Vergleich zum Vortag (2147) deutlich um fast 100. In den vergangenen Wochen wurden häufig Werte von weit über 2000 gemeldet. Setzt sich der Trend der jüngst wieder sinkenden Inzidenz fort, könnte die Zahl im Augsburger Land bald wieder unter diese Marke von 2000 fallen.

Innerhalb eines Tages kam es im Landkreis zu 840 gemeldeten Neuinfektionen. Die Dunkelziffer dürfte jedoch höher liegen. In diesem Zeitraum starb außerdem eine weitere Person an einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn somit 382 Menschen im Augsburger Land am Coronavirus verstorben.

Sinkende Werte auch in vielen Nachbarlandkreisen

In vielen Nachbarlandkreisen sinken die Sieben-Tage-Inzidenzen ebenfalls. So beträgt der Wert in Aichach-Friedberg 2240, in Dillingen 2303, in Günzburg 1448 und in Landsberg 2187. Im Ostallgäu liegt die Inzidenz bei 2048 und in der Stadt Augsburg bei 1751. Ein gleich hoher Wert im Vergleich zum Vortag wird für das Unterallgäu mit 2361 gemeldet, im Donau-Ries steigt die Zahl auf 2138. (mom)