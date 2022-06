Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt

Nachdem die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg zuletzt stark angestiegen war, sinkt der Wert nun leicht. Grund dafür dürften weniger die Fallzahlen als der Feiertag sein.

Die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 260, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Damit sinkt der Wert im Vergleich zum vorherigen (275) leicht. Das liegt jedoch nicht an sinkenden Fallzahlen, sondern an Pfingsten. Denn dem RKI wurden keine aktuellen Corona-Zahlen übermittelt, sodass die Inzidenz deshalb sinkt.

Seit Pandemiebeginn wurden im Augsburger Land über 93.000 Infektionen gemeldet. Außerdem sind 419 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Besonders in den letzten Tagen hat sich die Inzidenz im Kreis Augsburg dem Bundesschnitt immer weiter angenähert. Mit 253 liegt dieser nur noch knapp unter der Inzidenz im Landkreis Augsburg.

Lage in Nachbarlandkreisen

Auch in vielen Nachbarkreisen nähert man sich der Bundes-Inzidenz an. So liegt der Wert in Aichach-Friedberg bei 340, im Donau-Ries bei 250, in Dillingen bei 237 und in Günzburg bei 149. In der Stadt Augsburg beträgt die Inzidenz 154, in Landsberg 315 und im Ostallgäu 281. (mom)