Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt konstant - in kleineren Schritten

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt momentan konstant - wenn auch langsam. In vielen Nachbarlandkreisen ist die Lage ähnlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt. So beträgt sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) 662 und hat damit im Vergleich zum Vortag (683) erneut leicht abgenommen. Innerhalb eines Tages haben sich 323 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, es kamen keine weiteren Todesfälle hinzu.

Seit vergangenem Mittwoch sinkt die Inzidenz im Augsburger Land konstant. Am 4. Mai betrug der Wert noch 805. Auffällig ist, dass große Sprünge beim Inzidenzwert seltener werden. So änderten sich die Werte noch im April im Vergleich zum Vortag häufig um mehr als 100. In den vergangenen Tagen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen in deutlich kleineren Schritten, dafür aber konstant.

Sinkende Zahlen in Nachbarlandkreisen

Auch in den meisten Nachbarlandkreisen sinken die Inzidenzen in kleineren Schritten als noch vor einigen Wochen. So liegen sie in der Stadt Augsburg bei 556, in Landsberg bei 591, im Donau-Ries bei 658 und in Aichach-Friedberg bei 751. Lediglich in Dillingen (733) und in Günzburg (566) stiegen die Inzidenzen leicht an. (mom)