Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt trotz positiver Entwicklung

Die Inzidenz im Landkreis übersteigt erneut den bisherigen Höchstwert. Bei den täglich gemeldeten Neuinfektionen zeigt sich aber eine positive Entwicklung.

Im Landkreis Augsburg erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz mit 2365 einen erneuten Höchstwert. Damit steigt sie im Vergleich zum Vortag erneut um über 100. Rückläufig ist dagegen die Zahl der innerhalb von 24 Stunden gemeldeten Neuinfektionen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Im Landkreis kam es innerhalb von einem Tag zu 535 Neuinfektionen mit Covid-19. Die Zahl der Neuansteckungen fällt damit den vierten Tag in Folge. Dabei kam es zu keinem neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Unterschiedliche Entwicklungen in benachbarten Landkreisen

In den benachbarten Landkreisen sind unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten. So stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag in Aichach-Friedberg auf 2309, in Günzburg auf 2141 und im Unterallgäu auf 2575. Sinkende Inzidenzen werden für den Landkreis Dillingen mit 2278 und Landsberg mit 1927 gemeldet. Fehlerhafte Daten liegen wohl im Donau-Ries vor, wo keine neuen Fallzahlen gemeldet sind. (mom)