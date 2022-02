Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt wieder

Nach einem Rückgang der gemeldeten Fallzahlen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land nun wieder an. Eines haben die benachbarten Landkreise gemein.

Im Augsburger Land haben sich dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge innerhalb eines Tages 833 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die sieben-Tage-Inzidenz auf 1976 an. Noch am Sonntag lag sie bei 1810. An Wochenenden werden in der Regel weniger Fälle gemeldet. In der vergangenen Woche wurden über 5000 Menschen im Landkreis positiv auf Covid-19 getestet. Dabei dürfte die Dunkelziffer jedoch höher liegen.

So sind die Inzidenzen in den benachbarten Landkreisen

In Aichach Friedberg liegt die sieben-Tage-Inzidenz seit einiger Zeit höher als im Augsburger Land. Sie beträgt heute 2108. Im Donau-Ries liegt die Inzidenz bei 1727, in Günzburg bei 1876 und in Dillingen bei 1925. Dabei ist es in keinem dieser Landkreise zu einem neuen Todesfall in Verbindung mit Covid-19 gekommen. (mom)