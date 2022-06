Inzidenz stiegt im Landkreis Augsburg auf über 400

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt über 400. Noch vor einigen Tagen war der Wert nur halb so hoch. Todesfälle werden jedoch immer seltener.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 422, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Innerhalb eines Tages haben sich 270 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Dunkelziffer an nicht gemeldeten Ansteckungen dürfte höher liegen. Im Vergleich zum Vortag (455) sinkt die Inzidenz damit leicht, bleibt aber weiterhin über der Marke von 400. Noch vor drei Wochen war der Inzidenzwert mit 203 weniger als halb so hoch.

Kaum noch steigt dagegen die Zahl der Menschen, die im Landkreis an einer Covid-19-Erkrankung versterben. Seit dem 8. Juni ist kein weiterer Mensch im Augsburger Land mehr am Coronavirus verstorben. Seit Pandemiebeginn sind im Kreis Augsburg 420 Menschen der Krankheit erlegen.

Lage in Nachbarlandkreisen

In den Nachbarlandkreisen zeigen sich sowohl sinkende als auch steigende Corona-Zahlen. So liegt der Inzidenzwert in Landsberg bei 388, im Ostallgäu bei 524, in Günzburg bei 321, in Dillingen bei 506 und in der Stadt Augsburg bei 388. In Aichach-Friedberg beträgt die Inzidenz 404, im Donau-Ries 599 und im Unterallgäu 382. (mom)