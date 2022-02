Inzidenz im Landkreis Augsburg unverändert nahe der 2000er- Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg zeigt sich über das Wochenende nahezu unverändert bei 1996,1 am Sonntag. Es ist am Wochenende ein weiterer Todesfall gemeldet worden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag für den Landkreis Augsburg weiterhin eine hohe Inzidenz von 1996,1. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie liegt nun bei 48.480 (47.848 am Vortag).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion mit Covid-19 beträgt weiterhin 363. Nachdem in der vergangenen Woche immer wieder mehrere neue Todesfälle zu beklagen waren, ist seit Freitag ein weiterer hinzu gekommen. Das Landratsamt Augsburg ist dazu übergegangen, am Sonntag die aktuellen Zahlen nicht mehr online auf seiner Homepage zu vermelden.

Landkreis Dillingen liegt bundesweit auf Platz 6

In den umliegenden Landkreisen sehen die Inzidenzen wie folgt aus: Einen Spitzenplatz in ganz Deutschland nimmt der Landkreis Dillingen mit einer Inzidenz von 2389,6 ein - das ist bundesweit am Sonntag der sechsthöchste Wert. Wenig später in der Tabelle folgt das Donau-Ries mit 2256,5. Die Stadt Augsburg liegt aktuell bei 1907,9, der Landkreis Aichach-Friedberg bei 2001,9, Günzburg bei 1862,7, Landsberg bei 1998,9 und das Unterallgäu bei 2050,4. (dav)