Ist die Bahn zu laut?

Das Eisenbahn Bundesamt startet eine Umfrage in der Bevölkerung. Sie soll herausfinden, wie sehr sich die Menschen vom Lärm des Schienenverkehrs beeinträchtigt fühlen.

An welchem Ort fühlen Sie sich durch Schienenverkehrslärm belastet? Diese und weitere Fragen stellt das Eisenbahn Bundesamt jetzt im Rahmen einer Umfrage zur Lärmbelästigung durch den Bahnverkehr. Bis zum 24. April können alle, die nachts wach werden, weil gerade ein Zug am Gartentor vorbeirauscht, ihrem Ärger hier Luft machen.

Die Befragung gehört zur sogenannten Lärmaktionsplanung (LAP) an Haupteisenbahnstrecken und hat zum Ziel, den Verkehrslärm auf der Schiene einzudämmen. Solche Befragungen hat es bereits in der Vergangenheit gegeben. Dazu werden die Bürger um Antworten gebeten. In einem Online-Fragebogen sollen sie erklären, wo genau sie sich vom Lärm durch den Zugverkehr belästigt fühlen und inwieweit das ihren Alltag stört: Beeinträchtigt der Zugverkehr beispielsweise eher ihren Schlaf, ihre Arbeitszeit oder die Freizeit? Und welche Züge sind es, die da so laut vorbeifahren? Güterzüge oder Personenverkehr?

Das Eisenbahn Bundesamt fragt auch nach Lösungsvorschlägen. Könnten Lärmschutzwände oder Lärmschutzfenster helfen oder sollten die Geräusche am Zug leiser sein? Etwa zehn Minuten dauert das Beantworten der Fragen, schätzt das Bundesamt und bittet um Teilnahme. In einem ersten Teil der Aktion hatte das Eisenbahn Bundesamt den Lärm berechnet. (kabe)