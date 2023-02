Landkreis Augsburg

24.02.2023

Jäger aus dem Augsburger Land fordern neue Amnestie für illegale Waffen

In Anhausen wurde über eine mögliche Verschärfung des Waffenrechts diskutiert.

Plus Im Gasthof Traube in Anhausen diskutieren Politiker und Fachleute eine mögliche Verschärfung des Waffenrechts. So wollen sie Jäger und Sportschützen aus der Schusslinie bringen.

Von Matthias Schalla

Die Zahlen sind beeindruckend. Knapp 16.300 Stück Rehwild haben Jägerinnen und Jäger nach dem jüngsten Drei-Jahresplan in Stadt und Landkreis Augsburg zur Strecke gebracht. Hinzu kommen pro Jahr 3500 Stück Schwarzwild. "Und Wildschweine kann man nicht mit dem Lasso fangen, sondern dazu braucht man eine Waffe", sagte Hans Fürst: Der Vorsitzende der Kreisgruppe Augsburg im Bayerischen Jagdverband (BJV) sparte nicht mit Kritik an der vom Bundesinnenministerium angedachten Verschärfung des Waffenrechts. Jäger Felix Kuwert aus Diedorf hatte am Donnerstag Fachleute und Politiker zu einem Symposium im Gasthof Traube eingeladen, um die Nachteile der Novelle zu diskutieren und Lösungen zu suchen.

