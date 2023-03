Jägervereinigung: Größtes Problem ist der illegale Waffenbesitz

Plus Jägervereinigung betont in einer Pressemitteilung, dass ihre Waffen den Behörden bekannt und die vorschriftsmäßige Aufbewahrung der Waffen regelmäßig geprüft wird.

Vehement weist die Jägervereinigung Augsburg den Vorwurf zurück, dass Jägerinnen und Jäger lediglich aus dem Grund eine Amnestie für illegale Waffen anregen, da sie selbst nicht registrierte Pistolen und Gewehre in ihrem Bestand haben. Die Möglichkeit einer straffreien Abgabe war unter anderem erst vor Kurzem bei einem Symposium im Gasthof Traube angeregt worden. Dabei hatten sich Experten aus verschiedenen Fachgebieten rund um die Jagd getroffen, um über die vom Bundesinnenministerium angedachte Verschärfung des Waffenrechts zu diskutieren. Unter anderem wehrt sich die Jägerschaft gegen ein Verbot von halb automatischen Waffen.