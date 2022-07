Polizei rät, jeden telefonischen Betrugsversuch im Augsburger Land zu melden

Ein Gersthofer fällt um Haaresbreite auf einen Telefonbetrüger herein. Dass die Polizei den Betroffenen rät, einfach aufzulegen, hat einen Grund.

Um Haaresbreite wäre Reinhold Maier auf diesen Betrüger hereingefallen. "Ich bekam über WhatsApp die Nachricht meiner angeblichen Tochter, dass sie ihr altes Handy verloren habe und sie nun diese neue Nummer hat", sagt der Gersthofer. Ihm schien dies schlüssig zu sein, doch als sie fragte, ob sie zum Essen kommen könnte, wurde er stutzig. Schließlich hätte sie im Laufe der Konversation mit keinem Wort ihr eigenes Kind erwähnt. Maier erkannte, dass es sich offenbar um einen Betrugsversuch handelte, und wandte sich an die Polizei. "Da man mir dort aber sagte, ich solle einfach auflegen, da man nichts machen könne, und noch nicht einmal die WhatsApp-Nummer des anderen haben wollte, werde ich mir solche Anrufe künftig sparen", sagt er. Doch das auf den ersten Blick mangelnde Interesse der Polizei hat einen Grund.

"Es schadet natürlich nicht, sich die Nummer des Anrufers zu notieren und diese der Polizei zu übermitteln", teilt die Pressestelle des Präsidiums auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Jedoch würden die Täter meist professionell agieren und eine sogenannte "gespoofte" Nummer verwenden. "Es wird also eine beliebige Nummer angezeigt, die aber nicht der Nummer des Anrufers entspricht", erklärt Markus Trieb. Von der Manipulation betroffen sein können dabei nach Auskunft der Bundesnetzagentur einerseits real existierende - auch ausländische - Rufnummern, obwohl der Inhaber dieser Nummer mit dem Anruf nichts zu tun hat. Andererseits könnten Fantasienummern verwendet werden, die nicht vergeben wurden und daher niemandem zugeordnet werden können.

Täter "arbeiten" an einem Tag oft bestimmte Stadtteile und Orte ab

Betrügerische Anrufe sollten jedoch laut Präsidium stets bei der zuständigen Inspektion gemeldet werden. "Die Polizei weiß somit Bescheid, dass eine neue Welle anläuft - meistens arbeiten die Täter an einem Tag bestimmte Stadtteile oder Ortschaften durch", so die Pressestelle. In dringenden Fällen, wenn zum Beispiel der Täter ankündigt, gleich vorbeizukommen, könne natürlich auch der Polizeinotruf unter 110 verständigt werden. Jeder Anruf werde grundsätzlich von der Polizei protokolliert und gegebenenfalls an die Profis im Präsidium weitergeleitet. "Es gibt seit mehreren Jahren die sogenannte 'EG Callcenter' bei der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben in Augsburg", sagt der Pressesprecher.

Diese Ermittlerinnen und Ermittler seien absolute Spezialisten und beschäftigen sich ausschließlich mit derartigen Delikten. "Die EG Callcenter konnte auch bereits Erfolge erzielen, so gelangen bereits Festnahmen vom Geldabholer bis hin zum Disponent", betont Trieb. Die tatsächlichen Drahtzieher und Hintermänner würden aber meistens im Ausland sitzen, weshalb derartige Ermittlungen sehr umfangreich und auch kompliziert seien.

Info: Die Polizeiinspektion in Zusmarshausen ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 08291/1890-0, in Gersthofen ist es die Rufnummer 0821/323-1810.

